永信建設2日公布8月營收5.06億元，比今年7月的10.81億元，月減53.19％，比去年同期的5.79億元，年減12.61％，不過，累計今年前8月營收75.97億元，仍年增108.62％。

由於這是央行被稱為所謂的「限貸令」執行以來，首批公告營收的上市櫃建商，因此，成為市場關切的事件。

不過，永信建設發言人陳怡均2日表示，永信建設歷年來的8月營收，通常相對較低，主要是農曆七月鬼月的傳統不交屋習俗的影響，只不過，這次又剛好碰到所謂的「限貸令」，因而會有連鎖效應。

陳怡均指出，目前的氛圍之下，不可能不受「限貸令」的影響，但，受限於房貸目前貸款不順的狀況，永信建設真正受到影響的，大約是在9月的交屋，預估大約會有10％，「是在可接受的範圍內」。

9月大約10％的交屋，將延後到10月，至於8月未交屋的業績，公司因配合客戶交屋時間調整之後，也將延後到9月呈現。

被稱為南台灣上市櫃建商營收王的永信建設，今年仍有多達9個新成屋建案可供銷售入帳，預計總銷售金額約100億元。

這些建案涵蓋了大高雄地區，北至楠梓、南至鳳山區，包括「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「原旭」、「詠光」、「R5 新世代」、「繪上品」、「澄光」 與 「水律」。

陳怡均表示，永信建設今年的營收來源雖已足夠，不過，明年將繼續積極推動4個新成屋建案，包括中都五期、大昌二期、高雄大學二期、以及龍華九期等，4案總銷約110億元。

其中，中都五期和龍華九期憑藉其絕佳的地理位置，位於交通便捷的市中心，目前有許多自住客戶洽詢。大昌二期則將延續一期「澄光」的熱銷風潮，預計同樣會在市場上引起熱烈反響。