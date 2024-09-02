民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今凌晨台北地院法院裁定無保請回，立法院民進黨團幹事長吳思瑤質疑，民眾黨不斷鼓弄民粹，對司法辦案進行政治施壓，對司法非常不敬。民眾黨立委黃國昌質疑，難道吳思瑤忘了，到底是哪一黨的立委，直接帶隊去法務部踹破法務部長的門嗎？

黃國昌指出，公民對於檢方的違法濫權，要求「程序要正義、司法要公平」，本來就是天經地義，因為，人民才是國家的主人。然而，針對公民在北檢前行使憲法保障的基本權利，民進黨立委吳思瑤卻批評為鼓弄民粹，「對司法非常不敬」。

黃批評，「哇！難道吳思瑤忘了，到底是哪一黨的立委，直接帶隊去法務部踹破法務部長的門嗎？」還是說，因為這是民進黨立委所為，所以吳思瑤就認為是「對司法非常恭敬」嗎？又或者說，綠能你不能，又達到了全新的「高度」？他呼籲打倒新黨國、啟動新台灣。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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#吳思瑤 #法務部長 #黃國昌
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