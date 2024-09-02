大陸黑龍江省哈爾濱市平房區，8月31日，一輛巴士公司的運鈔車在轉運票款時發生意外，大量零錢紙鈔不慎灑落路邊。眼看數不清的鈔票和硬幣散落一地，十多名路人不約而同地上前幫忙撿錢，這場自發的「撿錢接力」持續了10多分鐘，最終將所有零錢完好無損地交還給了司機。

據悉，當天傍晚正值下班高峰，一輛巴士公司的運鈔車行駛至平房區新疆大街一處路口時，車尾門突然打開，導致袋內的大量1元紙幣和硬幣隨風飄散，瞬間鋪滿了長達20至30公尺的路面。此情此景吸引了不少路人駐足圍觀，但更多的是自發上前幫忙撿錢的好心人。

其中一名熱心市民金先生透露，他當時正準備過馬路，卻被眼前鋪滿紙片的路面所吸引，走近一看才發現這些「紙片」竟然是1元鈔票。他表示，看到有人遇到困難，伸出援手是再自然不過的事，「就是舉手之勞，幫忙撿一撿而已。」

經過眾人合力撿拾，這場意外終於圓滿解決，散落的零錢悉數交還給了運鈔車司機。哈爾濱街頭這一幕貼心畫面，不僅展現了市民的高尚情操，也為這座城市增添了一抹人情味。