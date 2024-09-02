58歲的美魔女胡文英近期時常與網紅鄧佳華同框，先前她答應對方拍攝《華根上英》掀起熱議，兩人關係看似相當密切，也經常同時出沒在台灣各個角落。日前就有網友透露在逛夜市時遇到兩人，但鄧佳華的穿著似乎有些引人注目，沒想到竟是胡文英的小可愛。

日前有網友在「爆廢公社」發文表示，在中原夜市偶遇鄧佳華與胡文英，只見兩人原本在冰店享用點心，並且用手機開直播與粉絲互動，不過該網友發現，鄧佳華的穿著似乎有些不一樣，頭頂戴著招牌鴨舌帽，下身搭配黑色長褲，但上半身卻穿著紅色針織小背心，穿搭十分前衛。

胡文英與鄧佳華逛夜市被野生捕獲。（圖／臉書 美魔女胡文英）

對此，胡文英1日發文透露，沒想到兩人逛夜市的身影會被網友捕捉，表示原本借出自己的小可愛讓鄧佳華穿著逛夜市，還笑說完全驗證了「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」這句話；而從照片中可見，兩人行經途中也受到不少路人投以好奇的眼光，相當引人注目。

鄧佳華穿胡文英小可愛逛夜市引人注目。（圖／臉書 美魔女胡文英）

貼文曝光後，立刻引來網友熱烈回應，「拍片前在培養感情」、「你看吧，老鄧滿適合當女生的，可以考慮找男友了喔老鄧」、「羨慕佳華，是宅男界的人生勝利組」、「姐姐和佳華弟弟真有趣，不用管世俗傳統看法…真性情，簡單想法過生活」、「多好看啊不當女人可惜」、「越來越登對了」，就連鄧佳華也親自回應：「我會保護文英。」足見兩人關係還不錯。

事實上，先前胡文英宣布與鄧佳華拍攝《華根上英》時，就有不少網友表示要退追胡文英，並紛紛勸她不要「毁了自己名號」，不過胡文英事後則回覆：「我絕對不會沉淪拍成人片，有辱胡家門風的事打死都不幹，我的骨子裡絕對是一股清流，請大家放心。」坦言自己不知道鄧佳華的過往，但她強調「鄧佳華是個善良有禮貌的人」。