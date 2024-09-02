王宗豪指出，股市主要驅動力是股本回報率（ROE）而非GDP增長，而經濟轉型及加大股東回報都有助ROE提升。他坦言，大陸新質生產力行業ROE暫時不高，但隨著研發投入增加，新能源及醫療一類行業ROE料現轉捩點。同時，大陸監管當局正推動企業加大分紅回購，甚至將ROE列入國企管理人考核，這些舉動都有利ROE。此外，部分企業如消費公司進行降本增效、新能源及券商行業出現併購活動等，也對有關行業提升ROE屬正面。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出，今年A股市場風格完全由增量資金即ETF以及保險公司主導。今年險資流入股市的資金規模估計介於人民幣4,000億至5,000億元，A股和港股各有一半。他認為，這些耐心資本因應大陸債市回報率低而加強高息股配置。因此，價值股與高息股暫時仍可看好，並可作為投資者核心持倉，直至再有政策出台，推動市場風格轉向增長股。

孟磊又認為，上證指數要擺脫長期於3,000點徘徊的局面，須解決國企估值遭到低估的長期現象。他解釋，民企與國企過去十年的盈利增速相若，但民企估值卻較國企高出一倍，主因在於投資者對國企存在既定負面印象。現在國企推動分紅回購，ROE及盈利增速等指標已出現向上苗頭，但在更多證據印證之前，相信海外投資者只會挑選優質行業和個股，而非全面參與投資國企。