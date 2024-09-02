新竹市代理市長邱臣遠於2日率市政府參訪團前往韓國，展開為期5天的市政考察之旅，民政處表示，此次行程首站為駐韓國代表處，由大使梁光中親自接待，雙方在友好的氛圍中進行交流。

邱臣遠表示，去年6月15日韓國大田廣域市市長李莊雨率市府團隊來訪新竹市，兩市在科技產業議題上交流，並由市長高虹安與李莊雨代表簽署「科學技術交流合作協議」MOU。

此次拜會是對李莊雨邀請竹市府參與大田市舉辦的2024全球創新論壇的回訪，並參與「城市領袖研討會」，期望雙方能借鏡國際科技經驗，推動創新與智慧科技城市的發展。

梁光中表示，國際間的地方政府應該要增加交流，不僅有助於各國間的互相學習，更能透過合作提升整體安全性，期待台韓能夠持續深化合作，互相學習，讓雙方在各個領域中共同進步。

民政處長施淑婷表示，此次行程代表處提供許多協助，讓行程能順利進行，市府將持續與代表處保持緊密聯繫，共同開展更多的交流活動，攜手推進台韓地方政府間的情誼與發展合作。

在與代表處的交流會中，邱臣遠感謝梁光中及代表處的熱情接待，並致贈竹市琉璃工藝品「太極」，感謝代表處給予竹市訪團的諸多幫助。

民政處說明，此次市政考察預計拜會駐韓國代表處、大田市市府團隊，並參與全球創新論壇「城市領袖研討會」，與大田市及美國、德國和西班牙等城市代表進行座談。

同時也將參訪大田市「電子通信研究院」（ETRI）及首爾市INNOSIMULATION公司，將針對產業創新，科技發展等領域與韓國各界交流合作，盼透過此行深化城市外交、促進台韓情誼，並借鏡國際科技產業經驗落實智慧智理，打造專屬新竹市民的「安居科技城」。