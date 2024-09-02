女星簡愷樂（蝴蝶姐姐）2020年捲入羅志祥和當時女友周揚青感情風波，之後退出螢光幕4年。最近一次更新社群狀態則是發文哀悼，過去合作多年工作夥伴小鬼黃鴻升離世消息。今（2）日稍早她無預警在IG發文，曝光一張小孩超音波照片，寫下「Hello 9月」，公開懷孕消息。

愷樂和羅志祥在節目《娛樂百分百》合作多年，2020年被周揚青攻擊是她和羅志祥感情裡的第三者，愷樂形象受到重挫，選擇退出娛樂圈。之後傳出她嫁給上海醫生消息，去年週刊曾爆出她疑似離婚，有返台復出打算。沒想到，愷樂今日久違更新IG動態，曬出懷孕超音波照，照片中可以看到明顯小寶寶的臉部輪廓和做出吐舌表情，等同對外宣佈懷孕喜訊，不少娛樂圈好友也紛紛按讚祝福。

愷樂曬出超音波照，可以明顯看到寶寶臉部輪廓。（圖／中時資料照）

此外，愷樂也同步在Threads曬出寶寶照片，成為她在Threads上第一篇貼文，許多粉絲開心留言，並送上祝福：「是愷樂！我天啊，我超想你的，還是喜歡有妳的娛百」、「恭喜愷樂，看見妳幸福，我就感到快樂了」、「太可愛！在肚子裡就會吐舌拍照」、「恭喜，祝福接下來一切順遂」、「是愷樂耶，很想念妳的主持」、「第一串就發這麼驚喜的照片，恭喜！！」、「終於有妳的消息了」、「愷樂懷孕了，要幸福噢」。

羅志祥近年積極復出。（圖／中時資料照）

事實上，愷樂當初在《娛樂百分百》主持表現活耀，累積不少死忠粉絲。因此在發生小三爭議後，愷樂選擇退出娛樂圈，讓粉絲感到相當遺憾。也有不少人認為同樣都是犯錯的那一方，但羅志祥還有舞台，能復出；愷樂卻永遠退出演藝圈相當不公平，不少網友批評大眾普遍對男性犯錯比較包容。