日本自民黨籍數位大臣河野太郎（61歲）1日在富士電視台節目中表示，如果在本月舉行的黨總裁（黨主席）選舉中獲勝成為首相，「將使閣僚和黨三役脫離派系」。自民黨的幹事長、總務會長、政務調查會長等三大要職，是僅次於總裁的最高幹部，通稱為「黨三役」。

共同社2日報導說，自民黨派系在收回扣事件曝光後出現解散動向，但除了森山派之外均未正式解散。河野此前已表示若成為總裁，將脫離所屬的麻生派。現在他擔任閣僚，但並未脫離該派系。

8月26日下午，河野太郎在國會內召開記者會，宣布參加9月的黨總裁選舉。這將是河野太郎第三度參選黨總裁。麻生派27日舉辦派閥研討會，自民黨副總裁、麻生派會長麻生太郎在演講中表示，自己將支持河野，但也允許派閥成員支持其他候選人的想法。

共同社先前指出，麻生派內有議員對河野的政策與政治姿態持否定看法，能否團結派系內部成為當前焦點。7月31日，河野在視察核電廠後表示，若核電廠安全性合格，將暫時允許重啟運作，而日本也必須將核融合、氫能等新型技術列入能源政策的選項之中。

日媒分析，曾是堅定反核派的河野，對核能態度轉向，目的是爭取自民黨內擁核派支持，為9月的自民黨總裁選舉鋪路。

河野2021年上屆總裁選舉時也參加競選。當時，他得到石破茂（67歲）與小泉進次郎（43歲）的支持，被稱為「小石河聯盟」，在地方票上超出首相岸田文雄，但在最終投票中敗北。