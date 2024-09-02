歸化台灣國籍的藝人瑞莎（Larisa）致力於培育台灣韻律體操選手，2020年創立「瑞星韻律體操協會」，並積極帶領學生參加國際比賽。然而，瑞莎2日在社群媒體上透露，因為「瑞星韻律體操協會」缺乏固定練習場地，她的學生不得不在高溫無冷氣的場館中訓練，甚至有孩子因酷熱而出現不適。此番言論引發社會關注，也引出與場地提供方之間的冷氣使用爭議。對此，出借活動中心的修德國小校長陳俊生受訪表示，「我們是盡最大的能力在協助她，但她卻是用傷害最深的方式在傷害我們。」

針對場地問題，瑞莎表示協會在辦理第2屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽時，雖有來自15個國家、200多位選手參賽，但訓練資源全部依靠協會自籌，其中包括場地租借和冷氣費用。然而，由於場地高溫和資源有限，孩子們的訓練條件十分艱苦，她呼籲社會各界持續支持協會的努力。

藝人瑞莎近年來在台灣致力於推廣韻律體操，2日在臉書發文指，上個月在台灣舉辦第二屆的國際賽，過程中非常辛苦，提到其中一個願意租借的新北體育館夏天大概42度，有些孩子們不舒服到想吐，導致無法訓練。（取自瑞莎臉書）

對此，校長陳俊生指出，學校在資源有限的情況下，今年3月開始以遠低於學校場地租賃辦法所規定的價格，租借場地給該協會，提供平日下午4時至10時及周末全天的時間使用，每月僅收取4萬5千元的租金，這個金額甚至無法完全支付體育館的電費。陳校長強調，由於夏季電費昂貴，學校無法負擔冷氣的長時間開啟，瑞莎提出支付冷氣費用，1日2000至3000元的建議，也因實際1小時1000多元的電費開銷差距過大而難以實現。

陳校長強調，學校作為教育單位，所有開銷都依賴政府撥款，無法以公費補貼場地冷氣費用。儘管如此，在協會辦理國際賽時，支付5日的冷氣使用費，校方提供冷氣並延長開啟時間共7日，以支持活動的順利進行。他表示，學校已經在可能範圍內盡力協助，但資源有限，希望外界能夠理解學校的處境。