由法國名導盧貝松監製、全片在台北拍攝的電影《台北追緝令》，2日於台北舉行記者會，盧貝松與老婆維吉妮貝松席拉、導演黃嘉智攜手演員桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬、楊明偉一同出席。因姜成鎬過去主演《玩命關頭》系列，成為飆車高手的代名詞，這次拍攝《台北追緝令》，反倒是桂綸鎂成了「女飆仔」。

問桂綸鎂是否有向姜成鎬請益飛車的技巧？她笑說還真的沒有，但劇組找來了厲害的車技指導教學，甚至拿到車技指導給予的「免駛金牌」，「電影團隊完全讓我安心的安全駕駛！我記得第1天和車技指導碰面時，他就說，只要他不在場，任何人請我開車我都可以拒絕，即使是盧貝松先生也是可以的！」

至於私下的駕駛風格，桂綸鎂表示自己屬於安全駕駛，很高興拍片有車技指導協助，也因此體驗駕馭很多種跑車，拍完《台北追緝令》後開車技巧有無轉變？她笑說：「我想我以後會更小心謹慎的開車。」

盧貝松（右）和老婆老婆維吉妮貝松席拉也開心亮相記者會。（陳俊吉攝）

記者會現場還有個驚喜，就是未能到場的男主角、好萊塢演員路克伊凡斯也透過視訊連線參與記者會，他分享在台灣拍了2、3個月的時間，有抽空去士林夜市，也學習包小籠包，笑說如果沒拍片的話，根本就能夠去鼎泰豐上班了。

另路克伊凡斯也提到片中餐廳打戲的部份很複雜，還因此出現了很多瘀青，笑說：「他（韓哥）真的狠狠地揍了我一頓！」至於在拍攝時最大的挑戰為何？路克伊凡斯認為是必須要去建立角色關係，與桂綸鎂之間是又愛又恨，而飾演桂綸鎂兒子的楊明偉則說，桂綸鎂就像他的第二個媽媽，希望未來能再續緣。