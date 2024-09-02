環境部表示，考量近年空氣品質的季節性特徵，以及落實行政院核定的空氣污染防制改善目標，包括2027年細懸浮微粒年平均濃度改善至13μg／m3以下及全國臭氧八小時紅色警示站日數相較108年改善80％等，針對違反空污法情節涉及細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧前驅空氣污染物排放者，權衡其違規裁罰程度應予以加重，並因應設備元件洩漏管制標準加嚴，產生裁罰過苛情形合理檢討。

環境部強調，由於近年空氣品質不良細懸浮微粒及臭氧高濃度問題，易好發於秋末至隔年初春、春季及秋季，為促使業者妥善採取防制措施，倘固定污染源違規排放細懸浮微粒及臭氧的前驅物質，如氮氧化物及揮發性有機物，應加重處罰，如於每年9月至翌年5月的空品不良期間，排放或違規地點位於三級防制區，其裁罰亦應一併加重。

環境部說明，有關2023年12月已修正公告設備元件洩漏管制值，自2025年起加嚴10倍，依現行裁罰計算明顯過於嚴苛不符比例原則，宜合理適當檢討，並不得非法使用不符合成份標準或來源不明的燃料，如固體再生燃料（SRF），一經查獲直接處分，將有助於主管機關執法，並強化空污防制目的。

環境部進一步說明，本次修正對排放量較多的第1、2批許可固定污染源，賦予處罰計算彈性，並納入相對較無污染疑慮的第三類固定污染源，訂定程度相對緩和的處罰，以符合比例原則。此外，若無空污許可而逕行運作的固定污染源，或違反規定有情節重大情形，可加重處罰，最多可達罰鍰上限新臺幣2,000萬。