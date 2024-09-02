莊錠欣（ELKIE）近日南下台南及高雄舉辦簽售會，並同時擔任了KPOP舞蹈教室SOULBEATS第六屆成發會開場表演嘉賓；因ELKIE去年發行個人第一首單曲SPEED UP時就受到舞蹈教室的邀請前往高雄與學生們一起排練，但演出日遇到了強烈颱風因而取消，看到孩子及家長們失望的神情，當下就承諾如果隔年行程允許一定會再來參加，就在今年發行了首張實體迷你專輯後，無論如何也要在百忙的行程中，安排南下的行程，兌現當時的承諾。

ELKIE將自己第一次的簽唱會獻給南部，除了是為了兌現跟孩子家長們的承諾以外，也因為以往工作行程幾乎都是在北部，許多南部的粉絲路途遙遠十分不便，因此首站就選擇了台南新光三越新天地及高雄夢時代舉行簽唱，兩天活動現場合計共600名左右的粉絲觀眾到場；ELKIE還特別與舞蹈教室的學員們合作表演，而高雄場則是另外表演了國語版〈沒有你的未來〉，讓現場粉絲驚呼真的是賺到了。

莊錠欣南下舉辦簽售會，吸引大批粉絲到場支持。 （KEYMAXii提供）

另外身為吃貨的ELKIE在活動結束後直奔當地夜市尋找當地美食，最愛的還是蚵仔煎，並錄製了食物測評影片推薦給大家 。ELKIE說，南部的粉絲跟天氣一樣熱情，並透露接下來除了簽唱會以外也會參與更多的校園演唱，也預告了11月會舉辦音樂會，還會有神祕嘉賓，令人十分期待。