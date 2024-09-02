東港東隆宮在鎮海公園施放東港特有的船型水燈，船型水燈一一點燃送入海中。（羅琦文攝）

東港東隆宮舉辦為期2天的「總普」法會，信眾祭拜大士爺。（羅琦文攝）

東港東隆宮舉辦為期2天的「總普」法會。（羅琦文攝）

今天是農曆7月30，也是「鬼門關」日子，東港東隆宮昨日起舉辦為期2天的「總普」法會，今天下午前往鎮海公園施放東港特有的船型水燈，接引在海上的好兄弟上岸接受信眾祭拜。

東隆宮1日搭起普渡山供奉大士爺，由道長施法誦經超渡，大總理及七角頭執事人員進入法壇膜拜，為眾生祈福消災、赦罪解厄，會場除了擺滿信眾供奉給「好兄弟」享用的豐盛祭品，另外，船型水燈也最為特別。

放水燈儀式在2日下午1時，從東隆宮往鎮海公園出發，道長誦經施法誦經誦念疏文後，船型水燈一一點燃送入海中，接引流落汪洋的「好兄弟」上岸，前往東隆宮廟埕總普會場，享用十方善信的供品。

東隆宮指出，由於東港是漁業重鎮，加上每3年1科的王船文化名聞遐邇，水燈從原先的房舍造型逐漸演變成船型，每艘船還配備2名水手，直接「搭載」海上的好兄弟上岸接受民間祭拜。

晚上7點是普渡的重頭戲「放燄口」，民眾攜家帶眷在東隆宮廟埕舉高臉盆搶接糖果，並由本科迎王大總理親自灑糖果及現金，恭送大士爺，整個會場人聲鼎沸十分熱鬧，也為今年的普渡儀式畫上句點。

廟方也舉辦關懷弱勢活動，購買物資來發放給需要扶助的家庭。農曆7月是「慈悲月」，不僅是民俗祭祀，同時也能送溫暖及愛心到社會各角落，讓中元普渡習俗更具意義。

東隆宮表示，正值3年1科東港迎王，過完農曆7月，東隆宮將緊鑼密鼓籌備「東港迎王平安祭典」各項工作，祭典為期8天，從9月28日的「請王」揭開序幕，到10月5日燒王船的「送王」落幕，邀請全國全國民眾一起到東港迎王。