中國大陸2日宣布即起恢復文旦柚輸出，要求輸大陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和供果園，但目前國內符合要求的包裝場及供果園都在花蓮縣。農業部防檢署喊話中國大陸提供檢疫條件及申請供果園註冊程序，且不應限特定地區，呼籲雙方在平台架構下進行技術對話，使我方果園、包裝場有規範可循。

農業部動植物防疫檢疫署表示，中國大陸2022年以檢出介殼蟲、農業殘留超標為由，暫停台灣文旦柚在內的柑橘類水果輸入，我方隨即透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台爭取恢復貿易，並在2022年9月21日提送台灣柑橘類鮮果實輸往中國檢驗檢疫管理規範，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理及出口檢疫等系統性管理措施，始終未獲得中方正面回應。

面對中國大陸宣布恢復文旦柚輸出，防檢署指出，中國大陸海關總署網站公布19處包裝場及45處供果園核可輸中清單，均位於花蓮縣，因中方尚未透過兩岸平台正式提供輸入檢疫規範，防檢署已透過兩岸平台機制洽請中方提供。

但考量目前正值文旦產季，防檢署表示，將參照過往我國文旦柚輸中做法辦理檢疫，即日起受理業者申請輸出檢疫，經加倍取樣及目視檢查確認無介殼蟲等有害生物後，在無加註特殊內容條件下，方核發輸出植物檢疫證明書。

防檢署強調，文旦是內銷為主外銷為輔的品項，更是國人中秋送禮自用的代表性節慶產品，中國大陸恢復台灣文旦柚輸入，應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台說明清楚檢疫規範。至於仍遭中方暫停進口的農漁產品，盼中國大陸依據國際貿易規範，與我方進行技術對話，儘早恢復貿易。

防檢署也提到，我方將積極開拓海外高端市場，如新加坡、日本及加拿大等，讓更多台灣優質農產品行銷全球。