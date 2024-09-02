大陸樓市與製造業數據疲弱，加上人民幣回落，港股8月累計漲644點後，今日整體受壓，恒指大部分時間挫逾300點，收盤跌幅略為收窄，但仍失守10天線（現處17,698點）。陸股部分，滬指收跌1％，深指創板挫逾2％。

恒指開低126點或0.7％，報17,862點，已為全日高位，隨即跌幅擴大，恒指中午收跌318點。午後受A股進一步下跌拖累，恒指曾跌343點，見17,645點全日低，最終收報17,691點，跌297點或1.65％。

大盤全日成交1,128.89億港幣。國指跌119點或1.9％，報6,211點。科指跌74點或2.1％，報3,486點。

個股表現部分，盈富跌1.7％，報18.3港幣，成交首居達183.86億港幣。成交第二位是恒生中國企業，挫2％，報63.86港幣。騰訊居成交榜第三位，跌1.1％，報377.8港幣。

新世界發盈警，料截至6月底全年虧損最多200億港幣，股價創52周低，收盤大跌13％，為最大跌幅藍籌。全日只有11檔藍籌上漲，以信義光能升3％表現最好。

陸股方面，交易量下滑，兩市成交合計縮減近兩成至人民幣（下同）7,057億元。

上證指數開低走低，以接近全日低位收盤，收報2,811點，跌31點或1.1％，成交3,148.13億元。深成指開盤跌17點，隨後跌幅逐步擴大，並以全日低位收盤，收報8,172點，挫176點或2.11％，成交3,909.2億元。

滬深300指數報3,265點，跌56點或1.7％；創業板指數報1,536點，挫43點或2.75％。

各類股普遍下跌，船舶製造股挫逾6％；釀酒股挫逾3％；房地產、有色金屬、鋼鐵、傳媒娛樂股跌逾2％；汽車製造、水泥、化工、石油股跌逾1％；金融股偏弱；煤炭股走穩。