許多人工作時可能會因為各種原因想離職。一位應屆畢業的女子近日順利應徵上一份行政工作，沒想到平時會提早半小時上班的她，卻被主管警告「不可以早到」，要求她進公司就得開始工作，不能吹免費冷氣，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛回應，

原PO在Dcard發文表示，由於她的住處跟公司有些距離、只有公車可以搭，為免塞車或人多等導致遲到，她平時都會提早半小時半公司，「但是主管卻說不可以早到，覺得我在吹免費冷氣，所以要求我如果進公司就必須工作！」，主管甚至會開始緊盯她有沒有在工作。

原PO指出，現在她每天早上工作壓力都很大，但又辦公室環境好、同事和氣，讓原PO對於離職相當猶豫，「想請問各位前輩的建議，不太清楚是不是每間公司都是這種制度呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「之前遇過勞工局來訪視，說員工太早到、太晚走都要做出勤管理，如果確實有工作情況就是要給加班費」、「原來提早到是不行的…總比我這個每天在趕遲到還好吧，冷氣都開了有差那幾分鐘嗎？」、「主管說的也不過份啊，不管你去哪個公司都一樣，太早到公司真的是你自己的問題」。