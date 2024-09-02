張男去年騎車到一中商圈雙黃線路段，多次闖進對向車道蛇行，遭民眾舉發，中市交通裁決處依「不依規定駛入來車道」及「未依規定使用方向燈」各裁罰1200元、900元，共記違規2點。張不服，提起行政訴訟，怪攤販、行人占據車道，他是被迫如此行駛；台中高等行政法院法官判決撤銷記點裁罰，其餘駁回，仍可上訴。

張去年9月12日下午1時許騎車行駛一中商圈的一中街雙黃實線路段，一路跨越道路分向線蛇行等違規多達8次，包括，行車未打方向燈，偏移到對向車道逆向行駛，未打方向燈又右偏移到原車道，遭民眾錄影檢舉。

台中市警察局認定張違反《道交條例》，逕行對車主舉發開罰，經中市交通裁決處裁決，「不依規定駛入來車道」裁罰1200元，記違規1點；「未依規定使用方向燈」裁罰900元，記違規1點。

張不服裁決，提起行政訴訟，他主張一中街攤販林立，已占據半個車道，加上他行駛方向又有行人，逼迫他如此行駛，遭檢舉。

裁決處答辯，攤販及行人並不影響騎士打方向燈；行經雙黃線路段，不能駛入對向車道，縱使原車道有人步行，仍有很多方法可規避違規，包括隨行人後方行駛，或合理使用喇叭提示讓路。

台中高等行政法院地方行政訴訟庭勘驗影像，以張跨越分向限制線，駛入對向車道內等行為，認定張違規。因《道交條例》修法規定，記點以「當場舉發」為限，此案經民眾檢舉、警逕行舉發，判決撤銷記點，其餘駁回。