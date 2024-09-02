韓國衛生部周一表示，由於醫務人員短缺，計畫動用軍醫院系統協助一些醫院的急診室。但同時，保健福祉部也澄清，所謂的「醫療處於崩潰邊緣」，是誇大的說法。

路透社報導，韓國年輕醫師的罷工仍未平息，這增加了醫療系統的壓力，但保健福祉部副部長朴敏守表示，雖然一些醫院縮短了急診室（ER）手術時間，並減少了醫生的工作量，但有些新聞報導說「大醫院已經暫停營業急診室，是錯誤誇大的說法。」

朴敏守新聞發布會上表示：「目前韓國的緊急醫療能力存在一些困難，但並不像一些人擔心的那樣所謂的崩潰邊緣，沒有那麼嚴重。」

他說，政府計劃先派遣15名軍醫，前往醫生特別短缺的急診室，並指派235名軍醫和社區醫生，從9月9日起輪流前往陷入困境的醫院。

所謂「醫療系統已經開始崩潰」的說法，來自於韓國醫療界。週一早些時候，全國醫學院教授協會在聲明中表示，許多急診室無法提供正常服務，醫療系統處在崩潰邊緣。

之所以發生醫生荒，是因為韓國政府準備增加醫學院的招生人數，每年增加 2,000 名醫學生人數的計劃。導致韓國醫生們擔心醫療素質下降，待遇可能也會受影響，從今年初起就發起罷工抗議。韓國政府不肯讓步，吊銷參與抗議者的醫生執照，目前處在雙方持續角力的階段。

政府表示，依賴跨多個醫學學科的實習醫生的醫院，不得不拒絕急診室的病人，理由是人手短缺，而現有醫生的工作量也更大。

人們特別擔心，從9 月 16 日起開始的三天秋季假期，可能會對急診室的運作造成更大的壓力。政府表示，正在準備 4000 家當地診所和小型醫院，這些診所和小型醫院將在假期期間輪流開放。