市場指出，由於紡絲級PA66產品屬於高階產品，集盛改造升級後，將有助獲利能力提升。

集盛指出，比起PA6，PA66的耐候性、舒適度和膨鬆性更佳，尤其是紡絲級PA66，過去多數仰賴進口，平均1個月台灣從美國進口量約1000-2000噸，集盛PA66新產線預計第4季開始大量投產，月產能約1800噸，未來希望爭取進口替代。

環保綠色產品是紡纖業目前也是未來重要趨勢，更是全球品牌廠下訂單的指標之一；福懋指出，傳統耐隆6或耐隆66，是以傳統石化為原料。福懋生質耐隆56環保布料是以非食用性玉米為原料，可減少對石油的仰賴耗用，降低石油開採所造成的自然生態破壞及環境污染，與生產同數量的傳統耐隆6或耐隆66相較，更可減少50-56％溫室氣體排放，對環境非常友善。

福懋指出，公司生產的生質耐隆56環保布料已開發一系列

適合運動、休閒、羽絨、戶外等用途布料，並且受到許多知名品牌高度詢問。

越南得力廠、大陸南通廠，是得力的主要生產基地，除了都已建構噴水織機廢水回收系統，將織機廢水回收循環再利用，水回收率達80％以上，持續發展低耗能製程。同時，也將傳統的紗、布產線增加環保回收紗，開發環保素材產品，以達到綠色設計、生產、銷售的企業目標。

由於平均單價較高的環保紗布出貨比例提升，市場指出，得力今年上半年的營業毛利率達19.66％，已比去年同期的14.93％提升許多。