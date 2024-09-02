匯銀人士指出，反應美國PCE數據亮眼，美元指數止跌回穩，回到小幅上漲的趨勢，在美元獨強下，整體非美幣別都偏弱盤整，而主要亞幣在日圓、人民幣示弱下，其餘亞幣表現均疲軟，新台幣跟著國際盤走貶。

觀察美元走勢，去年底的100.6左右，最近跌到100.5也有明顯反彈，假如沒有進一步題材驅動，美元價位應會在101附近徘徊，非美幣別第二波漲勢再等等。

根據央行統計，美元指數上漲，日圓狂瀉1.05％、星幣跌0.33％、韓元下挫0.29％、人民幣貶值0.28％、新台幣貶0.25％，貶幅相對和緩。

匯銀人士分析，在美元回穩下，外資在2日一早就偏向匯出，而盤初雖有部分出口商拋匯，但匯價貶破32元後，出口商心態就轉趨惜售，力道縮小下，使匯價應聲迅速走貶，加上盤中投信買盤也不小，同樣是新台幣回落關鍵；不過，由於上午新台幣貶速過快，央行在32元上方積極提供流動性，稍稍使貶幅收斂。

匯銀人士指出，前波亞幣強升漲勢已結束，後續就看本周美國公布非農就業數據，以及後續美國服務業、製造業PMI指數，最後是等待聯準會開會結果；不過，基本上若如預期降息1碼，因市場早已提前反應，屆時非美幣別也不會有升值空間，且美國經濟基本面沒有太弱，只要美元沒有下一波回落，新台幣很難出現明顯上漲動能。

外匯交易員也強調，新台幣若要繼續攻高，要看兩大關鍵，其一是美國降息幅度必須要提高，若與市場預期無太大變化，大致就先在目前區間內震盪；其二則是台股後續表現。換言之，降息題材對於新台幣影響減弱，台股對新台幣影響反而更大。

交易員認為，近期台股表現平平，外資已連續多個交易日匯出，目前暫時沒有回頭的理由，後續就看台股有無出現一波強漲行情，將牽動新台幣走勢；短線來看，本周新台幣可能先在31.9～32.1元徘徊。