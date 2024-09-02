民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，今(2)日凌晨遭台北地院裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則遭羈押禁見；雖然北檢將提出抗告，但h此結果仍讓小草們歡欣鼓舞。對此，過去曾2度無保飭回的前總統陳水扁受訪時回應直言：「還在發展中吧！不要忘了16年前我2次無保飭回！」媒體人黃揚明指出，扁當時已被收押禁見、已被檢方起訴，且當時是特偵組偵辦。名嘴謝寒冰也吐嘈，拿陳水扁比柯文哲，根本是XX比雞腿。

對於柯文哲無保請回的結果，陳水扁今(2日)接受《新頭殼》訪問時表示：「還在發展中吧！不要忘了16年前我2次無保飭回！」引發網路熱議。

陳水扁2008年5月20日卸任總統職位，卸任當天就因國務機要費案遭檢調機關偵辦。同年11月11日，當時仍存在的特偵組，以國務機要費案被告身份傳訊陳水扁，經過5小時偵訊，向北院聲押陳水扁獲准。不過，陳水扁被羈押1個月後，12月12日，特偵組正式起訴陳水扁，北院裁定無保釋放，特偵組不服，多次提出抗告。2週後，高院撤銷北院裁決發還重審，最終陳水扁遭到法院核准羈押。

粉專「不演了新聞台」對陳水扁的發言直呼：學長一開金口，完全無法反駁。

黃揚明則還原陳水扁兩度羈押的過程：2008年陳水扁在第五度被特偵組偵訊時，在11月12日被檢方聲請羈押禁見獲准後，12月12日檢方將他起訴並聲請續押，北院13日允許他免押無保釋放，但限制住居及出境出海，但檢方16日抗告、高院17日撤銷原裁定發回更裁，北院18日仍予以無保釋放，檢方25日再次抗告，高院28日再撤銷原裁定，最後30日北院再次裁定將扁收押，但不禁見。

黃揚明指出，1.他當時已被收押禁見。2.他當時已被檢方起訴。3.當時是特偵組偵辦。「當然，也許扁只是想把柯文哲比喻成阿扁2.0，就看小草領不領情了。」

謝寒冰質疑，綠委沈伯洋又在扯當年阿扁也說不知道，卻被法官嗆你怎麼可能不知道！「拜託，根本不一樣的東東好嗎！」柯文哲的攻防策略是不知這樣做是違法，因為他不是專業人士，他只是聽從專業。但阿扁是宣稱不知道自己老婆在賣官收賄、後宮干政，這根本XX比雞腿好嗎！

謝寒冰直言：你相信阿扁不知道吳淑珍幹了什麼事嗎？

★未經判決確定，應推定為無罪。