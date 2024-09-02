在日本央行（日銀）7月底升息前，哈日族今年都在樂享「0.21」字頭的日圓現鈔甜甜價，甚至是「0.20」的超甜價，就連分析師都普遍看空日圓。但隨著美國聯準會（Fed）降息已箭在弦上，加上日銀放話還會升息，外匯市場大震盪，分析師重新審視日圓走勢，喊出年底兌美元不但有機會突破140關卡，甚至可能向135逼近。便宜日圓恐怕難以重現。

周一（2日）美元兌日圓一度來到145.78，若強彈至分析師喊出的135目標價，升值幅度超過7%。

今年上半年日圓兌美元崩跌約12%。包括美國銀行、ATFX Global Markets及加拿大皇家銀行都曾在6月警告，即使日本當局出手干預，仍無法阻止日圓走低，日圓兌美元可能再次突破160。然而過去幾周，分析師已明確轉向看升日圓，紛紛預告兌美元匯價今年將進一步走升。

最看好日圓前景的麥格理集團近期調整年終預測，預告美元兌日圓很快就會突破140，將美元兌日圓目標價由142修正為135，迅速回歸去年5月的水平。麥格理駐新加坡策略師Gareth Berry表示，該行修正日圓目標價，有90%是因為在傑克森霍爾舉行的全球央行年會，Fed主席鮑爾實際上已預先承諾降息，甚至揚言，如果勞動市場惡化，會採取更積極的寬鬆政策。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong也指出，這些事件讓該行更確信日圓的走勢。華僑銀行將年底美元兌日圓的目標價由141調整至138。

渣打銀行也預估，年底前美元兌日圓將觸及140，明年則可來到136。