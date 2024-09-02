行政院長卓榮泰率領行動創新AI內閣上任至今，施政主軸強調經濟發展和照護民眾相同重要，並於7月正式召開經濟發展委員會的首次會議，首次顧問會議將於9月3日在台北國際會議中心正式展開。

知情人士表示，行政院對於本次顧問會議的討論高度重視，各分組均於事前陸續召開會前會，以求聚焦、蒐集顧問意見，並訂定分組議題，以增加會議當日討論的深度。卓榮泰日前更親自邀請各議題的召集人及共同召集人進行餐敘，感謝參與辛勞之餘，同時也確認各分組籌備進度。

知情人士透露，最終創新經濟組鎖定「如何建構主權AI生態系」與「如何以市場需求帶動創新創業發展」進行討論；均衡台灣組將討論「如何佈建產業發展所需人力及人才」及「如何打造國際級淨零智慧科技化產業生態系」；包容成長組更是涵蓋三大主題，分別是「中小微企業多元振興與發展」、「青年多元發展與薪資提升」及「擴大社會投資（教育、雙就業及雙照顧）」，緊扣台灣當前經濟發展脈動與社會時事。

知情人士表示，會議當日將由行政院秘書長龔明鑫進行引言報告開場，配合日前公佈的國家發展計畫，彰顯政府將推升台灣，從不可或缺關鍵角色到布局全球的企圖心。也將秉持「為老問題找新方法，為新問題找好方法」的精神，期待顧問們暢所欲言，為推動台灣各個面向的發展，提供具體的政策建議，

知情人士透露，創新經濟組的共同召集人劉德音不僅專程自美國返台參與，更針對台灣產業走向國際化，以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表20分鐘之專題演講，闡述在當前世界各種重要產業鏈中，如何利用台灣的相對優勢， 發展具有國際競爭力的產業。特別是政府應加速推動AI在各類型產業的應用，也與本次創新經濟組討論的議題相互護呼應。