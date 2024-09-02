青帆港的章魚形象牆，以充滿童趣的圖案，展現了當地的海洋文化。圖／業者提供

2024年莒光海洋觀光年活動今（2）日正式開跑！今年的中秋節正是規劃一場莒光島小旅行的好時機，莒光鄉長陳樂禮推薦了東莒與西莒兩座島上的八個必訪打卡景點，每一個景點都承載著獨特的歷史文化與自然美景，等待遊客來發掘。

八個必訪打卡景點包括：1.東莒猛沃港的「同島一命」精神標語，象徵著島上居民同心協力、共度難關的精神；2.大坪村的「吾愛吾鄉」精神標語，展現了莒光居民對故鄉深厚的情感；3.三級古蹟大埔石刻，這座珍貴的文化遺產見證了島嶼的歷史變遷；4.東犬山上的「氣壯山河」標語，描繪了島上山河的雄偉壯麗。

還有：5.西莒青帆村的「軍令如山、軍紀似鐵」精神標語，體現了當年軍人的堅定信念；6.樂道澳的「毋忘在莒」精神標語，提醒人們銘記歷史教訓；7.青帆港的章魚形象牆，以充滿童趣的圖案，展現了當地的海洋文化；8.坤坵沙灘，是放鬆身心、親近自然的絕佳場所。

陳樂禮表示，遊客只需在上述八個景點中挑選四處合照，公開分享照片並完成活動指定步驟，即可獲得莒光限定的伴手禮，為這次旅行留下難忘的紀念；此外，曾在馬祖服役的老兵，憑服役證明，還可額外獲得一件限量紀念排汗衫。以上伴手禮數量有限，送完為止。

今年的莒光海洋觀光年活動以豐富多樣的內容吸引了各地遊客，不僅讓遊客可以探索莒光島的自然美景與文化瑰寶，還能參與多樣化的活動，贏取精美好禮。無論是攝影愛好者，還是尋找文化之旅的遊客，莒光島都將是不能錯過的目的地。