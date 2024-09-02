凱基投信總經理張慈恩（圖左起）、凱基銀行總經理許維銘、凱基證券總經理方維昌、開發金控總經理楊文鈞、凱基人壽總經理郭瑜玲、開發金控財務長黃碧玲、中華開發資本總經理南怡君。圖／開發金提供

開發金旗下子公司凱基銀今年努力拚兆元資產規模，開發金總經理楊文鈞2日法說會中透露，銀行擴大經營規模有兩套劇本，一是併購，只要「價格適合、資源互補性、據點多」的銀行就會考慮，二是自體發展，充實資本、人才，必要時也會增資。為何規模重要？楊文鈞認為「沒有小而美的銀行，只有大而不美的銀行」規模大才能產生效益。

楊文鈞指出，目前凱基銀是金控中規模最小的，分行數只有50家甚至是第二小金控的一半，若有適合標的，可增加網絡，就會考慮擴張，但據點數不是重點，「資本、人才」比較重要，這才是銀行最基本的。

就像現在理專人員市場，大家都在搶，如何吸引、培養好理專是很重要的功課，凱基銀也在做內部設計與流程，比如說，凱基證券、凱基人壽可給銀行帶很多客戶，但銀行吃不下這麼多量，所以怎麼投入人的資源培養，讓業務成長更重要，所以有必要時也會對銀行增資，目前凱基銀資產已達8千億元，一年目標是要拉高到1兆元。

第二個版本就是併購，但要有好標的，「買不一定好，功課不一樣」，但也會持續尋求一個好的機會，目前沒有急迫性。至於證券或其他子公司方面，有好的對象也不會排除。