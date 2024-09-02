臺灣首部以KOL養成為主題的青春校園群像劇《K-DOL愛心增加學院》，2日舉辦首映記者會，該劇集結臺、泰新生代新星，許紫柔、于常祐、夏菈、蔡佳彤Anita、粼粼、劉浩文、洪仕晟等主演群都出席。有「小賈靜雯」之稱的許紫柔，和U：NUS的蔡承佑有過一段情，男方年初受訪認了已分手，許紫柔今也表示，是她去年底主動提分手的。

許紫柔表示，兩人交往超過2年，2023年底時她提出分手，當時她正在考慮要踏入演員領域，想在工作上多努力，喜歡讓自己忙碌一點，對方也有自己的目標，雙方工作上都是衝刺期、都有共識要以事業為重，兩人現在還是會互相噓寒問暖的朋友。被問會不會復合，她說他們都還年輕，未來的事現在比較難預料。沒有將話說死。

來自泰國人氣男團的男主角Gorn劇中與許紫柔、于常祐有糾葛三角戀，他因工作無法來台，特別錄製影片祝賀，還比出大大愛心甜笑，喊話：「我愛臺灣。想念臺灣，很希望能再來！」

KKTV獨播劇《K-DOL愛心增加學院》演員許紫柔（左起）、洪仕晟、蔡佳彤Anita、劉浩文、夏菈、于常祐、粼粼，2日出席首映記者會。（KKTV提供）

許紫柔與Gorn有許多對手戲，還為他獻出螢幕初吻，羞喊Gorn的嘴脣觸感「比自己的手更軟綿綿」。她說兩人在開拍前首次見面，覺得他很帥很有氣質，但有點距離感，熟了之後發現Gorn很貼心，知道她英文程度不是很好，會用比較簡單的字詞跟他對話，對工作也很認真，Gorn拍完戲回泰國後兩人仍有聯繫，還會傳他在泰國吃到的臺式食物照片給她。

許紫柔分享：「他有一場哭戲，拍完還用手指點著眼角(代表眼淚)，用英文問我說：『Fake？（會很假嗎？）』我連忙說：『Real!Real!』」兩人在劇中獻出螢幕初吻，許紫柔表示，拍攝前很緊張，但親下去後發現沒想像中的難，「但我還是有下意識憋氣，很怕對方感受到我的呼吸聲。」

飾演解星海的于常祐也與Gorn有不少戲份，他搞笑說，因為劇中兩人會從好友變成情敵，所以第一次見面時，就覺得「競爭對手」來了，也覺得Gorn看起來是高材生的形象！但後來發現Gorn跟他都喜歡韓團，兩人私下會一起聊韓團的事，Gorn還透露自己最喜歡的韓團成員是 BLANKPINK 的Jennie。Gorn來台灣還指定要吃燒臘店便當跟麻辣火鍋！

KKTV獨播劇《K-DOL愛心增加學院》中， 許紫柔（中）和于常祐（左）、Gorn有三角關係。（KKTV提供）

本劇的演員都是第一次演戲，難免緊張。許紫柔表示，自己拍片可以設定自己要想在鏡頭呈現的樣子，但演戲沒辦法這麼自由，所以感覺特別赤裸。夏菈則說，一開始還沒習慣被所有人盯著，怕自己口誤、忘詞，前幾場戲感到壓力爆棚。為了彼此有更好的默契，演員們下戲後也會一起約吃飯、唱歌或討論劇本，後來也培養出好感情！

問起拍戲過程印象最深刻的事，大家紛紛對某次陽明山外景念念不忘，當天氣溫僅有個位數，卻要拍夏天的戲，大家身上都貼了好幾個暖暖包。演員裡的忙內 Anita 當時剛好感冒，當天真的覺得自己快昏倒，最後靠著跟大家聊天才撐下來。粼粼則說光是要在大冬天想像自己是在溫暖的陽光下露營，對她就已經是很難的挑戰，而且當時她的臉頰冷到狂發抖，只好猛揉臉頰希望不要被拍到。