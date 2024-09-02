日本自民黨總裁選舉（12日發布公告、27日投計票）基本呈現至少有7人參選的局面，是1971年採用推薦人制度以來人數最多的一次。共同社2日指出，由於國會議員的支持分散，候選人要想贏得更多票數，黨員黨友票合計的「地方票」將是關鍵。

日本各媒體8月的民調顯示，當詢問受訪者自民黨總裁選舉中下任總裁的適合人選時，前環境大臣小泉進次郎和前自民黨幹事長石破茂獨占前2位。預料這對兩人在第一輪投票中爭取地方票有利。民調排名靠前的人選還有經濟安全保障大臣高市早苗、數位大臣河野太郎、外務大臣上川陽子等人。

此次選舉很可能是第一輪投票中並無獲得過半數選票的候選人，因而由排在前兩位的兩人再次競爭，進行最終投票。

此次首相岸田文雄宣布不參選，並且在消除派系這一大方向之下，派系未能集中推舉候選人，因此成為一場罕見的混戰。迄今參選人數最多的是2008年和2012年的5人。已宣布參選的河野太郎（61歲）1日在網路節目中稱「與之相比，（此次）幾乎翻倍」。

已宣布參選的除河野外，還有前經濟安保大臣小林鷹之（49歲）、石破茂（67歲）。官房長官林芳正（63歲）和黨幹事長茂木敏充（68歲）、小泉進次郎（43歲）計畫本周宣布參選。高市早苗（63歲）打算於9日宣布。

茂木率領的茂木派成員、前官房長官加藤勝信（68歲）正在展開最後協調。與林芳正同樣是岸田派成員的上川陽子（71歲）、經濟產業大臣齋藤健（65歲）、前總務大臣野田聖子（63歲）正在全力確保推薦人。參議員青山繁晴（72歲）也表達了參選意願。

參選的候選人中，女性人數是否達到迄今最多的3人也是焦點。2008年舉行的黨總裁選舉中，東京都知事小池百合子成為首位參選的女性。上次2021年的選舉中，有高市和野田兩人參選。

自民黨總裁選舉的第一輪投票，將圍繞367張國會議員票以及367張地方票展開角逐。鎖定票數前兩位之後的最終投票則為國會議員1人1票、47個都道府縣支部聯合會各1票，合計選出黨總裁。因此議員票的比重較大，預計著眼於最終投票的暗中動向也會趨於活躍。