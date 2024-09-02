環境部2日預告修正固定汙染源違反《空氣汙染防制法》裁罰準則，未來固定汙染源在空品不良期間、三級防制區排放超標的PM2.5、臭氧前驅物，例如氮氧化物、揮發性有機物，將加重裁罰最高7成的罰鍰，預告期2個月，預計今年底前上路。

因近年細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧高濃度問題，易好發於秋末至隔年初春、春季及秋季，為促使業者採取防制措施，環境部在草案規畫，固定汙染源違規排放PM2.5及臭氧的前驅物質，例如氮氧化物及揮發性有機物，將加重處罰。

環境部大氣司長張順欽舉例，固定汙染源如在每年9月至隔年5月空品不良期間排放超標氮氧化物或揮發性有機物，罰鍰加重1至5成；違規地點位於三級防制區，罰鍰則加重1至2成；如果前述兩條件皆符合，罰鍰最高加重7成。

他指出，本次草案也納管相對較無汙染疑慮的500餘家第3類固定汙染源，主要為食品製造業、旅館業，未來排放超標氣態汙染物，像是氮氧化物、硫氧化物、粒狀汙染物，制定相較第一類、第二類固定汙染源，較緩和的處罰。

他表示，依照目前規定，固定污染源不得使用不符合成分標準或來源不明的固體再生（SRF）燃料等輔助燃料，並依違規情形裁罰，草案擬定更詳細的裁罰級距，有助於主管機關執法，並強化空汙防制。

另外，環境部表示，去年12月修正公告固定汙染源設備元件洩漏管制值，自明年起加嚴10倍，草案配合修改現行裁罰計算標準，避免過於嚴苛，不符比例原則。