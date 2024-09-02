嘉義縣一名房東黃姓男子因酒後要前往牽車，請求女租客協助一起前往，女租客因房東喝酒因此騎車搭載他前往，過程中竟遭房東毛手毛腳，對女性租客進行強制猥褻，嘉義地方法院近日作出判決，依強制猥褻罪判處黃男有期徒刑6個月，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，黃男曾是受害人A女的房東。案發於今年3月3日下午2時46分，當時黃男要求A女借機車陪同前往嘉義縣崁後里某處取回他的電動機車。A女因見黃男似有飲酒，雖答應同行但不願搭乘後座，決定自己騎車載黃男。然而，黃男竟在行駛過程中自後座緊貼並環抱A女，單手不斷觸摸她的胸部。A女多次伸手撥開黃男，但黃男依然變本加厲，不僅繼續觸摸其胸部，甚至隔著牛仔褲觸摸她的下體，還口出「是不能摸是不是，摸會壞掉嗎」等不當言語。

事發後，A女立即向警方報案，A女在警方調查及偵查中詳細描述了黃男的行為，並強調當時她因騎車而無法反抗，只能數次撥開黃男的手部。事後傳訊給被告「喝醉酒不是你對我毛手毛腳的理由」；A女還在臉書私訊介紹她租屋的友人提到黃男對她毛手毛腳的事情，並向另名朋友透露了此事。這些訊息的內容與她在法庭上的證詞大致相符，成為本案的重要證據。

黃男在法庭上曾辯稱與A女之間的對話紀錄並非他本人所為，但經法庭勘驗黃男手機LINE對話紀錄後，證實這些訊息確實出自黃男之手，且他也在偵查中承認了這些對話。儘管如此，黃男仍企圖否認，但法院最終認定他對A女進行了猥褻行為。

A女因黃男的猥褻行為心生畏懼，在案發後兩天內迅速搬離租屋處。法院審酌黃男利用A女善意載他取車的機會，進行猥褻行為，對A女造成心理恐慌及不安全感，並且即使事後與A女達成和解並賠償損失，A女仍未予以諒解。最終，法院判處黃男有期徒刑6個月，可易科罰金。可上訴。

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