彩色電子紙關鍵製程、設備、系統及創新應用製造商虹彩光電31日舉辦上海子公司開幕典禮，坐落於上海青浦區的首個海外子公司，將作為母公司拓展全球膽固醇液晶彩色電子紙市場的重要據點之一。今年虹彩光電透過市場策略聯盟及海外據點，展現拓展海外、佈局全球市場的決心。

上海子公司開幕活動中，虹彩光電也宣布與多家企業開展策略合作，例如，時代傳媒及上海青浦區簽署策略合作協議，攜手拓展應用市場、品牌推廣等展開深度合作，開創新的市場機會。透過這些合作，虹彩光電將瞄準智慧教育、智慧零售、智慧交通等領域的應用場景，實現無紙化社會、健康護眼與綠色顯示等願景目標。

虹彩光電董事長廖奇璋博士開幕致詞時表示：「虹彩光電一路走來秉持著創新、合作、共贏理念，獲得合作夥伴的肯定，大家攜手邁向更好的膽固醇液晶全彩電子紙的未來。」

他相信，上海子公司的成立是虹彩光電走向創新之路的重要體現，除了帶給企業更多發展機會，增強旗下彩色電子紙在全球場的競爭力。未來，虹彩光電將瞄準膽固醇液晶技術的彩色電子紙更寬廣的應用，擴大研發、生產與市場拓展的投入，提升核心競爭力與品牌影響力。

作為全球唯一專注膽固醇液晶技術應用的彩色電子紙企業，虹彩光電擁有逾170項全球專利外，目前也完成新一波全球專利佈局，專利保護期達2045年，為其全球競爭提供堅實的後盾。

31日開幕在活動，虹彩光電展示多款自主研發的彩色電子紙產品，包括最新的「27.6吋戶外全彩廣告顯示螢幕」，新品規格較今年4月Touch Taiwan展上亮相的產品，對比度提升2倍，色彩飽和度提升50％。並展出最新的2024 Infinity Display系列，結合太陽能電池板，可自主充電，實現完全自給自足的「零功耗運作」，符合ESG標準，實現綠色顯示目標。未來虹彩光電將繼續創新，帶給全球電子紙產業更多創新產品與解決方案，實現永續發展與綠色顯示的企業願景。