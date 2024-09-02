總經理黃文良指出，「再生醫療雙法」過關，長聖已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術如ADCV、CIK、DC-CIK（WT-1）、DCCIK與Gamma Delta-T等繼續提供委託開發暨製造服務（CDMO）與全台19家醫療機構合作包含台大、北榮與奇美醫院等醫療機構。目前長聖在細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院數量及收案人數等方面，皆位居國內首位。

此外，長聖也是全台首例DC-CIK 細胞治療真實世界數據（Real-World Data, RWD０）發表在國際期刊，進一步推動了CDMO業績增長，目前正積極進行多項細胞治療產品優化，可望提升毛利10％～15％。

長聖旗下的異體免疫細胞CAR001（CAR-T）新藥獲得美國FDA及台灣TFDA的核准進入Phase I／IIa 臨床試驗，今年8 月開始招募癌症患者，預計在9月施打首位受試者，是台灣再生醫療開發史上的重要里程碑。

黃文良說， 行政院7月通過了衛福部的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」，也將挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，已上市CAR-T治療每劑要價逾1500萬元台幣，經健保議價後，每劑給付價為819萬元，不論是政府與民眾都仍是負擔。

長聖CAR001為異體細胞可大量生產製造“Off-the-shelf”隨取隨用及降低成本的優勢下，使 CAR001價格將會更親民與降低政府負擔。長聖積極進行CAR001臨床試驗，未來完成二期臨床試驗並具有全性與初步療效，將力拼首家以異體CAR-T治療實體癌再生醫療製劑業者，並且將規劃申請全民健康保險。