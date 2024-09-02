草屯酷比親子運動公園的「貨櫃疊疊樂」造型溜滑梯太吸睛，民眾忍不住偷跑進去玩，南投縣長許淑華2日主持縣務會議，關心草屯鎮、竹山鎮親子公園進度，建設處報告兩座親子公園正進行驗收，預計最快10月啟用，呼籲民眾在公園啟用前，勿闖入遊玩，以免發生危險。
名間親子生態公園有5公尺高彩虹溜滑梯，開幕即造成轟動、博得好評，民眾希望自己的鄉鎮有大型運動公園，因此南投縣政府各斥資5000萬元打造竹山鎮「竹夢親子共融公園」、草屯鎮「草屯酷比親子運動公園」，去年陸續動工興建，目前正進行驗收作業。
南投縣建設處指出，草屯酷比親子運動公園位於草屯鎮立游泳池後方，以運動遊憩為主題，3層樓高「貨櫃疊疊樂」造型溜滑梯，色彩繽紛讓人眼睛為之一亮，還有攀爬網、滑輪賽道、擺盪大索、彈跳床及成人健體設備等，近期已經完工，遊具初步都通過驗收，不過有文書資料尚待補正，預計6日進行複驗，應該很快能對外開放。
另外竹夢親子共融公園由竹山鎮第1公墓遷葬後改建，以竹為意象的「竹筍雙塔」打造溜滑梯，成為公園地標，並規畫天旋地轉、沙坑、鞦韆、溜索等遊具設施，目前正在進行驗收，初步也都沒有問題。
許淑華提醒，兩座親子公園完工進行驗收作業，預計最快10月啟用，不過媒體報導有家長迫不急待帶著孩子進去玩，請建設處要求承包廠商，在親子公園啟用前加強巡視，勸導民眾勿闖入遊玩，以免發生危險。
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