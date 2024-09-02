全家Fami!ce霜淇淋年度強檔「日式煎茶」、「醇厚焙茶」登場，9月4日起限時三天，會員App隨買跨店取優惠5支188元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11首度聯名話題名店，同時開賣一系列獵奇口味餅乾，還原中秋節儀式感。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11與「橋村炸雞」合作，將正宗韓式口味融入超商經典鮮食中。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

聯名行銷是超商玩不膩的招數，無論是與知名餐廳合作，還是找人氣網紅站台，總能讓新品熱度持續發酵，吸引消費者一波波前來搶先品嚐。全家Fami!ce霜淇淋每回推新口味都能吸引討論，此次與古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」再度聯手，以茶香擄獲味蕾；7-11則與韓式炸雞名店「橋村炸雞」合作，將正宗韓式口味融入超商鮮食中，話題性十足。

全家Fami!ce霜淇淋再與WA!COOKIES合作，以日本飲用喜好度最高的「煎茶」進行研發，且此次使用的煎茶是以傳統日式茶道「蒸製」方式製成，透過揉捻、焙乾等多道工藝，淬鍊出茶香濃郁的「日式煎茶」風味；「醇厚焙茶」則是再將煎茶高溫焙煎，最大特色則為略帶焦黃的深褐色外觀，入口後更可感受到焙茶的渾厚茶韻。

4日起，全家也搶先開賣WA!COOKIES歷時一年研發兩款夾心雪酥冰品，包括「蜜柚烏龍夾心雪酥」以烏龍茶冰淇淋為基底，搭蜂蜜葡萄柚雪酪，酸甜適中並帶有清甜果香；「太妃糖起司蛋糕夾心雪酥」則將獨家慢煮太妃糖醬與奶油起司蛋糕冰淇淋融合，將起司蛋糕奶香結合微苦太妃糖尾韻，搭配鬆脆餅乾，口感層次豐富。

全家自有甜點品牌minimore也與WA!COOKIES玩創意，推出「紫薯蒙布朗泡芙」、「芋泥白玉可麗露」等；常溫烘焙品項則陸續推出「伯爵可可鬆餅」、「芝麻鐵觀音鬆餅」。

7-11自4日起攜手日、韓、台超人氣炸物與烤物餐飲品牌，集結韓國「橋村炸雞」、日本「世界的山將」、「牛角燒肉」，以及本土燒肉名店「乾杯燒肉」等，推一系列極具話題的美味鮮食。像是首度與「橋村炸雞」合作，採用橋村主廚特調醬汁打造「橋村炸雞新極大飯糰」、「橋村辣醬熱狗」、「橋村辣醬起司包」；炸物則與日本名古屋人氣店家「世界的山將」繼夢幻雞翅後獨家開發第二款新品「山將夢幻唐揚雞」。

烤物部分，7-11主打「牛角-炭烤牛燒肉便當」、「乾杯炭烤燒肉新極大烤飯糰」就算沒時間生火烤肉也能隨時隨地豪邁吃肉；除了鮮食外，業者發現現代人喜愛嚐鮮，尤其是「獵奇口味」零食更是比一般口味零食可帶動網路討論聲量翻倍，此次以炸烤為主題推出專案架，蒐羅包含獨家販售與燒肉名店肉次方聯名的「可樂果香蒜奶油牛肉口味」、「樂事波樂美式炸雞洋芋片」、「樂事波樂炙烤海鮮洋芋片」等，還有烤肉儀式感必備的「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，神還原各式垂涎美食風味，9月4日至10月1日止可享指定零食任選2件8折、3件77折。