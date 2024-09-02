政府推出「租屋補貼」政策，遭外界質疑造成租金上漲。內政部國土管理署今天嚴正駁斥，強調比對政策前後，租金上漲者僅占約6％，租金補貼截至目前已核定62萬餘戶，實質照顧及支持租屋民眾，特別是青年及新婚家庭。

國土署表示，截至目前已累積50萬份以上的租賃契約，經前後比對，顯示租金持平者約占93％、租金上漲者僅占約6％、租金下降者占1％，且租金補貼截至目前為止已核定62萬餘戶，實質照顧及支持租屋民眾。

另針對房東部分，國土署指出，政府是給予公益出租人享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅共3項的稅賦優惠，並無外傳免除囤房稅的機制，更不可能鼓勵房東結合投資客進行囤房。

國土署強調，租金補貼政策的推動，對於申請民眾資格是有所得及租金上限等限制，因此其所承租的物件也非屬新屋或新古屋，然而外界在討論租屋市場租金上漲議題時，多數會涵蓋剛使用2~3年的新成屋，或使用5~10年的新古屋，其屋齡輕且承租戶的所得或許比較高，所付出的房租也相對會比較高。

但國土署認為，這類族群不會是領取租金補貼的對象，自111年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年8月底止，核定補貼戶數從111年核准27.8萬戶到現今已申請受理案件數逾85萬戶，核定件數成長至62.8萬餘戶，顯示租金補貼政策確實存在巨大需求。

為擴大照顧及支持各族群的租屋民眾，國土署預估，租金補貼戶數在114年起會提升至75萬戶，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程，以持續照顧更多租屋需求民眾。

國土署也提醒，若房東因房客申請租金補貼進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴及要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰，請勿以身試法。

內政部已責成地政司持續辦理租屋市場資訊透明化之措施，包括在去識別化、保障個資隱私及促進租金透明原則下，今年8月先後公布全國140所大學學區周邊及全國278個行政區的實際租金統計資料。

對於樣本數充足行政區，內政部進一步公布不同租屋型態的租金統計，讓租屋族更易瞭解當地租屋市場租金價格情形，作為選擇合理房租負擔參考。後續也將透過定期公布租金統計資料及精進相關作業，穩定租屋市場租金價格，逐步打破租屋黑市，透明化租屋市場及健全發展。