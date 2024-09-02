近日京華城弊案備受矚目，其中昔為電視劇當家女星的國民黨議員應曉薇，日前因涉嫌收受賄賂，遭法官裁定羈押禁見，辯護律師則準備向高等法院提出抗告；至於今（2）日凌晨被裁定「無保飭回」的柯文哲，台北地檢署也表示將提起抗告，京華城案未來會如何發展，對此，命理師沈嶸提出了看法。

沈嶸首先通靈應曉薇的腦波，發現她意念中確實有「從沈慶京處收受酬勞」和「為沈慶京奔走『喬』事」的強烈正向訊號，且她有很多「隱藏訊息」，「私底下可能偷偷做了許多不為人知的事」。沈嶸指出應曉薇現在的遭遇是自己害到自己，因為與沈慶京勾結，欺負、欺騙、背叛市民，導致現階段「惡業大爆發」。

應曉薇過去多次連任台北市議員。（圖／中時資料照）

沈嶸透露，「應曉薇目前擔心的是收受的錢會不會被沒收，她主觀認定這次應該難逃司法制裁，會有牢獄之災等著她」，但應曉薇本來前往香港只是想先避風頭，看情況發展如何再決定是否要回來，尚未確定逃亡的必要，而且「她認為如果沈慶京沒事，即使她逃亡在外，沈仍會照顧她」。

接著，沈嶸進一步分析應曉薇的命格，發現她是「煞星命」，代表即使外表和善溫柔，內心都能陰狠有謀略，「擅長私下處理檯面下見不得光的事，做事機靈有手腕，懂得鑽營取巧，不達目的決不罷休，必要時也會使用狠絕的手段」。不過通常此種命格的人，一生中會有不少磨難，「如果沒有把持良好的道德，就容易因為一念之差而走上歪路，而且此種命格的人一旦自身難保，隨時都有可能做出『玉石俱焚』的決定」。

至於日前才被「無保飭回」的柯文哲該如何走下一步？沈嶸則用塔羅牌解釋，從「聖杯四」、「審判」、「寶劍五」和「寶劍四」可看出柯文哲雖然受到不小損傷，但他會暫時無事，「他會有段喘口氣的時間能夠運籌帷幄，找尋應對方法，但未來還會有更多證據曝光，他會有一場硬仗要打」，推測免不了多次進出法院，讓他疲於應對，未來仍可能造成更大的損傷。

沈嶸用塔羅牌分析柯文哲的下一步。（圖／中時資料照、臉書 沈嶸）

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