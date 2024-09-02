在法國議會選舉結束近2個月後，法國尋找總理人選的工作似乎已接近尾聲。法國總統馬克宏2日會見前總統歐蘭德（Francois Hollande）和沙柯吉（Nicolas Sarkozy），以及2位被廣泛看好的總理人選：前社會黨總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）及右翼「共和黨」要員貝特朗（Xavier Bertrand）。

據法國廣播電視台報導，馬克宏上周表示，他正「盡一切努力」尋找新總理，為國家找到最佳解決方案。6月下旬提前立法選舉後，法國沒有任何一個黨派在國民議會擁有絕對多數席位。法國目前由辭職政府繼續管理。總統磋商正加速進行，目的是找到一位不會立即受到大多數議員反對的政府領袖。

法廣指出，在任命總理前的最後階段，「廣泛協商」的見面被認為是馬克宏希望將懸念保持到最後一刻。他欲用這種方式表明，無論是時間還是遊戲規則都掌控在自己手中。

卡澤納夫被認為是最受歡迎的人選。他在2015年法國遭受系列血腥恐怖攻擊時擔任內政部長，隨後在社會黨總統歐蘭德的5年任期（2012-2017年）的最後幾個月擔任總理。

他2022年離開社會黨，強烈反對社會黨與主要激進左翼政黨不屈法國（LFI）結盟，加入由左派政黨集結而成的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）。法新社指出，他的這個立場將使他得到中間派支持，同時避免受到右翼和極右翼指責。然而，他入主總理府可能會分裂社會黨。

另外，執政黨復興黨的一位議員早前告訴法廣，馬克宏的廣泛協商似乎是一種「將卡澤納夫降格為假設」的方式。幾天來，卡澤納夫一直是熱門人選。現在，馬克宏把他從「高機率」降到了「有可能」成為總理的地位。

前總統沙柯吉則希望生出一位「右翼總理」，並認為現年59歲的貝特朗會是「不錯的選擇」。貝特朗在沙柯吉之後見馬克宏，他曾擔任右翼政黨共和黨主席和法國北部大區主席，他毫不掩飾自己對這一職位的興趣。然而，貝特朗並未得到黨內領袖支持，共和黨正放眼2027年總統大選，並拒絕任何聯合或參與接下來的政府。

馬克宏可能會在3日作出任命，他最近排除高級公務員、經濟學家卡斯特（Lucie Castets）的候選人資格。卡斯特由剛在立法選舉中獲勝的左翼聯盟「新人民陣線（NFP）」推出，馬克宏排除她的理由是，若任命她為總理，有可能立即遭到國民議會的反對和彈劾。

據介紹，在總統府走馬燈式的會議類似工作面試，看看馬克宏能與未來總理府競選人中的哪一位，就養老金等複雜問題政策達成一致，哪一位能通過預算，哪一位能躲過在野黨的反對。

與沙柯吉和歐蘭德的會談，是馬克宏作出協商努力的保證，前者希望任命一位右翼總理，後者曾批評國家元首沒有任命左翼聯盟推出的卡斯特。

那麼，法國總理的任命是否會進一步推遲呢？一位總統顧問1日告訴法廣說，「從現在起，一切都將快速進行」，似乎承認時間已經不多了。