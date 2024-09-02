北檢調查京華城弊案，檢廉也暗中拘提北市府前兵役局長朱亞虎，立法委員徐巧芯直言北檢根本找錯人。徐巧芯2日傍晚表示，北檢辦案就像無頭蒼蠅，還羅織罪名要入人於罪。她指出，連基層的公務員都要被誣賴為潛逃出境，這樣子的北檢顯然是荒謬、荒謬再荒謬。

徐巧芯2日傍晚到基隆市力挺基隆市長謝國樑，受訪時談到北檢偵辦京華城弊案時，徐巧芯指出，北檢現在的辦案可能就像無頭蒼蠅，而且還羅織罪名要入人於罪。她認為，京華城的容積獎勵有沒有圖利、貪汙的問題，大家都想知道，也希望檢調毋枉毋縱。

但北檢拘提北市府前兵役局長朱亞虎，結果請回，徐巧芯認為，北檢根本是看著政論節目辦案、看著議員的說法，在毫無證據之下辦案，她要問檢察官，如果是貪汙的話，總會有金流，到底金流在哪裡，要告訴大家。

另外，徐巧芯也認為，連台北地院也被北檢欺騙，北院發布新聞稿指北市府有邵姓同仁潛逃出境，但最終證實邵女按照一般的程序請假出國旅遊，檢調根本沒約談她，這難道不冤枉？

徐巧芯說，希望北檢不要亂辦案、亂放話，明明說好的偵查不公開，卻老是在某些特定的媒體上出現扭曲的發言。徐巧芯要北檢看看桃檢怎麼辦鄭文燦，北檢又是怎麼辦柯文哲，兩者之間天壤之別。

徐巧芯說，若真的能夠確認柯文哲涉案，全台灣不會有人反對，但若是沒有證據、誣賴他人，連基層的公務員都要被誣賴為潛逃出境，這樣子的北檢顯然是荒謬、荒謬再荒謬。