富邦證券表示，為回應投資人殷切需求，打造全新台股定期定額平台，將定期定額投資所需資訊進行全盤規劃，方便投資人輕鬆展開「存股」行動。根據證交所的統計數據顯示，自2021年起，台股定期定額扣款金額平均每年以逾50％的速度成長，不僅成為投資新顯學，更是投資大眾展開投資旅程的重要敲門磚。

富邦證券表示，全新推出的台股定期定額平台是由跨領域專家共同打造，從客戶角度思考並規劃友善的服務流程。平台提供數百檔優質存股標的供投資人回測試算，回測區間最遠可達標的上市櫃當天，回測長度堪稱業界之最，協助投資人輕鬆找到心目中理想的投資標的。

富邦證券的台股定期定額平台提供存股試算以及多項進階搜尋功能，方便投資人查找定期定額投資所需資訊，包括投資標的基本面、殖利率及漲跌幅等，讓投資理財決策更簡便。此外，平台輔以視覺化儀表板來呈現存股損益、彙整每月扣款日期與金額、存股標的配置佔比等資訊，讓投資人更容易理解與解讀投資訊息。

為鼓勵投資人趁早開展定期定額投資，富邦證券針對未滿18歲的證券客戶推出首扣禮，符合資格的投資人只要在9月30日前，首次約定台股定期定額並扣款成功，即可獲得200 momo幣。「存股從小做起 富邦證券挺你!」活動詳情，請參閱活動網站。