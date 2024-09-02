潘虹恩／台中報導

民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回。民眾黨前立委、現任台中市政顧問蔡壁如說，柯主席無保請回對小草來說是振奮人心的，近日一波波打擊反而將小草凝聚起來，相信可以挺過風波；不過她坦言，如何贏回支持者的支持的決心，是民眾黨現階段最需要做的事。

柯文哲近日風波不斷，先是捲入2024總統競選政治獻金申報不實，又傳出涉入京華城容積率弊案，8月30日遭檢方搜索住處，31日凌晨移送北檢就遭當庭逮捕，並被檢方聲請羈押禁見。此舉引發數百名民眾黨支持者「小草」圍繞北檢聲援柯文哲，包括立委黃國昌和黃珊珊、有「學姐」之稱的北市議員黃瀞瑩等都到場，蔡壁如也利用周末北上聲援。

台北地院1日召開羈押庭，2日凌晨裁定柯文哲「無保請回」，消息讓小草齊聲歡呼。蔡壁如受訪表示，她絕對相信柯主席的清白，但對北檢「很有意見」，更直言連續2、3天審訊好像疲勞轟炸，「難道是要屈打成招？」

蔡壁如說，柯主席無保請回，對小草來說是很振奮人心的。她認為，民眾黨在近日一波波連續的打擊中，形成一股凝聚的力量，相信會把小草凝聚起來，也相信民眾黨可以挺過這次風波。她也坦言，如何贏回支持民眾支持的決心，是民眾黨現階段最需要做的事。