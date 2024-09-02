基輔官員稱，週一早些時候，俄羅斯再次對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，城市多地方發生巨大爆炸引發火災，破壞了房屋和基礎設施。全市居民都被一連串的巨響，以及和防空飛彈升空攔截目標的聲音驚醒。

俄羅斯的無人機擊中烏克蘭的學校體育場，所幸並無人員在裡面。(圖/美聯社)

路透社報導，烏克蘭空軍表示，空襲警報持續了近兩個小時，防空部隊摧毀 35 枚飛彈中的 22 枚，以及 23 架攻擊無人機中的 20 架。不過，空襲仍然造成多處失火與災情。基輔官員認為，這次大規模轟炸可能是選在學校的開學日，刻意增加民眾的傷亡。

基輔市長克里琴科(Vitali Klitschko )在電報頻道表示，基輔一家供水廠的鍋爐房部分受損，斯維亞托申基區(Svyatoshynksyi district)一座兼作防空洞的地鐵站入口也遭到部分損壞，但該地鐵站仍在運作。 他表示，雖然一些建築受損，部分地區短暫停電，但是人員損傷不大，僅有3人受傷，已送往醫院。