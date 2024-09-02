凱基人壽表示，股票部位針對優質產業的個股會長期持有，其他則依市場狀況調整；債券部份，美國聯準會最快預計9月降息，利率往下走是好事，其他綜合損益（OCI）債券部位評價會回升，但債券要配合負債面成本，不會因有資本利得就大舉實現。

受惠於股市漲，凱基人壽6月底其他綜合損益（OCI）下降到負44億元，一年內回升約247億元，主要來自股票部位的評價回升，至6月底上市櫃股票部位的未實現利益還有超過260億元，顯示凱壽接下來仍有空間實現股票資本利得挹注獲利表現。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，今年至今現金股利入帳約65億元，較去年72億元略低，主要是今年股票策略著重總回報，兼顧資本利得與股利，今年股利加上資本利得已達173億元，較去年118億元增加許多。

針對外匯準備金新制，據凱基人壽推估，五大準備金約有150億元可借用，至6月底外匯價格變動準備金餘額約168億元，若加上借用的準備金可達到300多億元。郭瑜玲表示，外匯準備金新制對壽險公司避險成本節省有很大幫助，以前避險是將現金往外送，新制可提存在帳上，有利增加自有資本，申請意願與時機還再研議中，如果申請也要看金管會是否能核定借用到150億元的金額，但整體來看，新制效果會是正面的。

此外，凱基人壽今年要壯大自家業務員部隊，至6月底業務員通路銷售占整體新契約保費收入約42％，已比去年同期28％提高許多，郭瑜玲表示，目標未來三年內業務員通路占比要達到6成。