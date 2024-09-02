國票金控代子公司國票綜合證券公告法人董事辭任 19:562024/09/02 工商 黃于庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國票金控2日代子公司國票綜合證券公告法人董事辭任，原國票綜合證券之法人董事為兆豐國際商業銀行股份有限公司，原任期至2026年6月26日，公告指出，因接獲兆豐銀行來函，將自11月4日起辭任法人董事。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永豐金證券選任董事長 朱士廷連任 前集保董座朱漢強 閃辭永豐金證券獨董 國會改革釋憲案訴訟代理人 民眾黨推派前高高行法官林石猛 #法人董事 #國票 #綜合證券 #辭任 #國票金控 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 國票金控代子公司國票綜合證券公告 現金股利發放日9／13 18:472024/08/16 財經 行政院退撫基金撥補不足 公教團體揚言9／28上街頭 11:132024/07/22 生活 法人初評至上 目標價看三位數 19:092024/06/06 財經 豪門劇情翻轉！愛馬仕第5代4300億股票「消失」 他美夢沒了 22:282024/08/01 國際 國票金控這天發放現金股利 現金殖利率超過4.5％ 17:492024/06/28 財經 陸環評報告：水汙染與噪音汙染是禍首 這幾省最嚴重 13:132024/06/05 兩岸 《中時金融大賞卓越精進獎》國票綜合證券：3方面打造科技創新服務環境 17:262024/06/21 財經 國票金6／28線上法說會 前5月盈餘成長 13:082024/06/28 財經 《中時金融大賞樂齡友善獎》國泰綜合證券：以「虛實並行」的作法落實樂齡友善 18:012024/06/21 財經 國票金法說會 看好純網銀開放法人開戶後勢 16:082024/06/28 財經 國票金控前七月獲利近14.45億 EPS 0.41元 21:232024/08/07 財經 《金融股》國票金Q4外幣債券將苦盡甘來 盼明年重返水準 15:582024/06/28 財經 《中時金融大賞服務品質獎》國票綜合證券：「定期定額雲端智慧單」創新服務安心投資 17:482024/06/21 財經 不接受釋憲青鳥飛出來？ 郭正亮驚爆他「聽到的訊息」 20:242024/07/17 政治 國票金控1～5月累計稅後盈餘8.64億元 EPS 0.25元 18:222024/06/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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