永豐金證券選任董事長 朱士廷連任
前集保董座朱漢強 閃辭永豐金證券獨董
國會改革釋憲案訴訟代理人 民眾黨推派前高高行法官林石猛
#法人董事 #國票 #綜合證券 #辭任 #國票金控
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷