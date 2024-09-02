民眾黨主席柯文哲被檢方指控在京華城容積率案貪汙圖利，向法院聲請羈押，卻被法院無保請回，檢方擬向高等法院提起抗告。前國民黨立委蔡正元認為，本案沒有確鑿的證據，卻動手逮捕聲押，會不會太過分？這叫做羅織罪狀、屈打成招、清朝辦案！他也相勸，「人在法院好修行，頭上三尺有神明」！

蔡正元2日在中天電視《盧秀芳辣晚報》表示，他一向主張，藍綠統獨再怎麼惡鬥，司法公正必須一代一代累積建立。在判人有罪時，要嚴格遵守「證據確鑿」，不可以模糊；第二是嚴密的邏輯推理，要毫無懷疑，不能說「疑似」或「可能」。

蔡正元舉例，2013年民進黨新潮流元老吳乃仁、洪奇昌，涉嫌賤賣台糖土地，吳乃仁判刑3年10個月，洪奇昌被判刑2年4個月定讞。最後聲請再審，吳乃仁9個月，洪奇昌無罪。

蔡正元自豪，當時第一位站上立院質詢台質疑判決的人就是他自己。當時司法院官員被他問到啞口無言，隔了一段時間，法院終於同意再審，連柯建銘都訝異蔡正元為何幫民進黨說話。

為什麼？蔡正元解釋，被指控便宜買土地的人是原本的承租人，有優先承買權，價格有可能炒高嗎？他希望台灣確立世界水準的法治，不能隨便亂判。司法院只好同意再審，最後判決也採用他的推論。

至於柯文哲案，有沒有確鑿的證據？蔡正元篤定說，沒有！指控柯文哲貪污，有收錢嗎？沒有金流啊！一下說700萬，一下說170萬，170萬還是手尾錢。若不相信就去查，否則叫羅織罪狀、屈打成招、清朝辦案！

另外，圖利罪必須「不法」，蔡正元認為，若超過20％是違法，但沒有超過20％，可給可不給，有裁量權。他也指出，高雄有「商五」土地，但台北沒有。這件案子柯文哲沒有參加、沒有蓋章。

蔡正元說，憑這樣的證據，動手逮捕聲押，會不會太過分？他相勸，「人在法院好修行，頭上三尺有神明」！