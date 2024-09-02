行政院南部服務中心所辦的「2024南方領袖教育學院」，今天首日活動上午場由環境部長彭啓明開講，下午場國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢接著登場，從產業用電角度切入，說明產業發展與電力息息相關，若扣除核電，包含太陽能、風力等「間歇性」綠電難以獨撐大局。

童子賢指出，台積電在世界創造出台灣價值，其他產業如電動車、AI晶片製造都需大量電力供應，任何產業發展都離不開電力，尤其現在面臨極端氣候促進電動車崛起，雖然不像傳統油車需要燃燒化石燃料，但發電過程仍有排碳問題，如何掌握「無碳電力」成各國重要議題。

有關電力來源，童子賢說台灣去年水力、風力、光電相加僅占用電量的9.3％，放眼全世界共27.5％，且都容易受到氣候影響屬於「間歇性」能源，遠不足以支撐無碳用電需求，而根據TCG、CDP共同倡議RE100，將核電排斥在綠能以外能源過於「好高騖遠」，恐會大幅提高用電成本難以實踐，目前世界已有用CFE(無碳能源計劃)取代RE100的趨勢。

童子賢說，2023年台灣核能發電仍佔9.1％，依照「2025非核家園」目標，恐有超過8成用電要用高碳排來發電，會面臨很多困難，目前全世界包含美國、歐盟、中國都開始研究建置低核廢的中子反應爐核電，義大利、瑞士、南韓也擴大使用核電作為穩定的基載電力，在有更理想能源來源之前，仍是不可取代的低碳電力。

最後童子賢說，台灣面對全世界淨零碳排目標，尚有很大空間，且是一條困難艱辛的道路，為防止全球暖化加劇，球投入新能源研究競賽中，如何開發新能源的來源和方式，值得我們再深思。