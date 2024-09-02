2022年8月3日，大陸以台灣柑橘類水果多次檢出有害生物介殼蟲及倍硫磷等農殘為由，禁止進口台灣文旦柚等水果。就在今年中秋節前夕，大陸又宣布有條件開放，透過認證果園的方式，一方面可避免只給藍不給綠，造成區別對待台灣農民，換句話說，只要綠營縣市的農產品經認證通過，也可輸陸；另方面，有註冊認證的果園大都是偏藍縣市，陸方也藉此在政治上展現更靈活的姿態。

時隔2年，正好都是中秋前夕，種植文旦柚的台灣果農，心情有如坐雲霄飛車。而當年大陸一口氣禁掉台灣的柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚，時機點也十分敏感，剛好是美國時任眾議院議長裴洛西訪台之際，外界大都把禁令和貿易報復畫上等號。

這次大陸部分重新開放進口台灣文旦柚並非突然之舉。今年4月底，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問北京，拜會大陸文旅部與海關總署。當時大陸海關總署副署長趙增連就承諾，將在科學評估基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。

從2023年以來，大陸部分解禁台灣的釋迦、蓮霧、石斑魚、文旦柚等農漁產品輸入，雖說都加上「大陸願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上與台灣溝通」，似乎讓農漁產品貿易染上政治味。實際上，並非只有「九二共識」的通關密碼這麼簡單，也要符合檢疫認證合規的條件，大陸才予放行。

而解禁背後，與相關縣市長在兩岸居間穿梭、拜訪學者尋求產學合作，共同在地頭田間產地克服病蟲害問題，同樣功不可沒。例如台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善，為了解決農民生計，都付出不少心力輔導農民取得認證，如今收穫相應的成果。

這樣的外銷成果，顯然台灣各地農漁民都值得享有。上述道理，也適用綠營縣市，如果綠營縣市首長真的把農漁民生計放在心上，何妨效法當年高雄市長陳菊、台南市長賴清德、雲林縣長蘇治芬、澎湖縣長陳光復訪問大陸，為農漁民的外銷找出路？

如果綠營死守「抗中保台」的神主牌不放，或是像陸委會只會抨擊大陸「將經貿措施當作對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具」，而不思考更有建設性的做法，大陸用來區隔藍綠的手法只會更加靈活。