美式賣場好市多販售多種商品，滿足許多民眾的生活需求，不過有時難免出包。一位媽媽近日發現，她在好市多買了可微波的S牌塑膠密封盒，沒想到裝入便當後微波卻出現怪味，貼文曝光後引發熱議，不少內行人則指出，其實塑膠盒本來就不適合微波高油量食材，器皿可能因此受損，建議選用玻璃、陶瓷材質的可微波容器，才能安心微波。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她為老公準備了便當，使用S牌塑膠密封盒當成便當盒，老公微波後覺得肉品的味道怪怪的，沒想到竟是醬料融化在密封盒上，讓原PO失望直呼，「我的天啊⋯滿滿的塑化劑」。

對此，許多網友紛紛回應，「即使是可微波的器皿，在遇到高油脂含量的食物時，也會因為溫度超出容許範圍而受損，油的加熱溫度會比水高出許多，所以處理高油食物時建議選用玻璃或陶瓷材質的容器，保鮮膜更是不要直接接觸食物。另外，這種大牌子應該是不會含所謂的塑化劑、BPA」、「微波我只用玻璃或陶瓷，因為你又不知道你的東西會加熱到幾度」、「我個人不會拿任何塑膠類去微波，遇到油溫度太高也是很危險」。

原PO則補充，其實自己以前都是使用玻璃材質便當盒微波，當初看到S牌塑膠密封盒可微波的說明才購買，覺得很輕、方便可以當成便當盒，廠商或好市多也沒說不可以用高油量食材，否則他們就會特別注意不去微波加熱，甚至也就不會購買這款產品，而她自己其實不清楚這款產品有沒有塑化劑，「我只能想到塑膠味」。