交通部長陳世凱2日正式接任，晚間搭乘火車視察台中車站，針對該班車誤點5分鐘抵站，陳世凱表示，屬正常範圍，他此行主要是針對1日台中車站發生旅客身體不適落軌，站方處理得宜，特地前來表揚勉勵。（陳淑芬攝）

交通部長陳世凱今天正式接任，晚間就搭乘火車到中市視察台中車站，該班車誤點5分鐘抵站。陳世凱表示，誤點5分鐘屬正常範圍，他此行主要是針對昨天台中車站發生旅客身體不適落軌，站方處理得宜，特地前來表揚勉勵，未來將規畫在各站月台設置柵欄，並從高雄開始建置。

23歲楊男昨天在台中火車站月台候車時，突然掉落鐵軌，當時剛好有1列區間車進站煞停，生死一瞬間，火車頭就停在距男子咫尺處，畫面驚悚，經鐵路警察查處，楊因身體不適暈眩跌落，身體已無異常，依《鐵路法》函送裁處。

據了解，解決此件危機的是台中車站副站長鄭振宏，他當時在月台發現意外狀況，緊急透過無線電聯繫區間車駕駛人員喊停，及時挽救旅客生命。

陳世凱今天上午才接任交通部長，晚間就搭火車到台中車站表揚鄭振宏。他說，已跟相關單位討論過，為防止類此事件發生，將在各車站月台設置柵欄，並由高雄開始建置。