在巴黎奧運拿下網球女單金牌的中國大陸鄭欽文昨日戰勝克羅埃西亞維琪奇(Donna Vekić)，連續第2年晉級到美網8強。展望8強戰對決大滿貫冠軍薩巴倫卡（Aryna Sabalenka），鄭欽文認為，薩巴倫卡對於自己就是一座山，如果自己想要成為最好的球員，就要跨越這座山。

據《網易》報導，繼巴黎奧運會決賽之後，鄭欽文在美網再拿下了維琪奇，鄭欽文為自己的表現感到驕傲，她說：「我有理由感到驕傲，因為從從紅土到硬地的轉換並不容易，要知道，我打完奧運回到了中國，所以我沒有像其她球員那樣進行訓練，所以我就是試著讓自己找到一種方法來贏得比賽，即使我覺得自己不在最佳狀態。」

雖然奧運和美網都擊敗維琪奇，但毫無疑問，這次美網鄭欽文贏得更艱難，她在賽後肯定了維琪奇的整體表現，「與紅土比較，維琪奇在硬地發揮更出色，她本場比賽的發球相當出彩，我在比賽最開始的時候難以實現破發，還好我最終扛下來了，拿到了比賽勝利。」

鄭欽文與維琪奇這場比賽鏖戰2小時50分鐘，打到美國時間凌晨2點多，創造美網最晚結束的女單比賽紀錄，儘管美網讓球員打到凌晨2點多而受到批評，但鄭欽文顯得比較淡定，表示不會影響自己下一輪比賽。

鄭欽文認為薩巴倫卡（圖）像一座高山，是硬地場上最偉大的球員之一，她期待與薩巴倫卡對決並跨越自己眼前這座高山。（圖／美聯社）

在美網8強賽上，鄭欽文將對決薩巴倫卡，她在去年美網和今年澳網都輸給了薩巴倫卡，但鄭欽文並不畏懼這位強敵，「我真的喜歡與她較量，非常期待和她比賽，我知道他是硬地場上最偉大的球員之一，一直期待與薩巴倫卡對決。」

鄭欽文曾表示，「薩巴倫卡是我面前的一座高峰，如果你想成為最好的球員，就要跨越面前的山峰。」