張善政期待未來桃園和熊本縣在體育賽事上持續交流，也希望增進產業和觀光方面合作。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政今與日本熊本縣玉名市藏原隆浩市長等一行貴賓會面，就經貿及體育交流。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

藏原市長希望創造更多合作機會，增進彼此經濟交流互動。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

日本熊本縣玉名市市長藏原隆浩下午出席招商座談會，歡迎企業多到玉名市投資。(蔡依珍攝)

日本熊本縣玉名市長藏原隆浩今下午率行政團隊拜訪桃園市政府，與市長張善政就經濟、觀光、體育等議題交換意見，稍後轉往飯店會議廳主持玉名市招商座談會。藏原隆浩強調玉名市地理位置和台積電在熊本縣設廠為同一個區域，一樣有很好的投資環境，政府也提供多項設廠獎勵優惠措施，歡迎企業多到玉名市投資。

張善政和藏原隆浩訪問團交換意見時表示，桃園市為國際機場所在地亞洲交通樞紐，也是台灣工業產值居冠的工業大城。玉名市位處日本九州中心位置，無論從九州北部或南部，都有便利的交通可抵達，當地每年舉辦的橫島草莓馬拉松大會很出名，去年玉名市長還率團參加桃園半程馬拉松─石門水庫楓半馬，希望未來桃園選手有機會回訪參加玉名市馬的拉松，開啟雙方更廣泛的體育交流，也期待未來雙方加強觀光及經濟合作。

藏原隆浩說明，這次訪問桃園的行程包含招商座談會，主要招攬製造、通訊服務、運輸、試驗研究、旅宿、公共浴場、人員研修、客服中心及觀光業等領域，希望吸引桃園企業前往玉名投資。

一行人下午轉往飯店會議廳招商座談會，協辦座談會的旭日電子董事長簡忠誠表示，以他在日本多年的投資經驗，日本具有獨特的文化和法規 ，對投資者有重大的影響，如果對當地不了解和缺少當地政府協助，成功的機率會降低很多；台積電也是透過的日本政府和大企業的協助促成在日本投資成功。

玉名市長藏原龍浩指出，台積電在熊本縣的西北部的投資，讓這個城市充滿活力，玉名市也在這個區域，一樣有良好的投資條件，歡迎大家投資。

立委萬美玲表示，歡迎玉名市長藏原龍浩率團來桃園招商，台灣和日本友好關係長久，熊本縣玉名市在台灣與日本之間的文化交流扮演重要的角色，這次市長親自來桃園招商可以更深化台灣及日本之間的關係。經濟部也在大力推動和玉名市的投資案，她下周要率厚生會到東京做醫療照護的經貿交流，也希望能參訪玉名市包括體驗1300年溫泉，同時更進一步了解當地的投資環境。

經發局表示，玉名市有豐富的資源和良好的投資環境，特別是在農業和溫泉產業方面，與桃園市有許多潛在的合作機會，希望雙方藉由今天的招商座談會，能進一步加深了解，開啟更多互利共贏的合作機會。

招商座談會上除了由藏原龍浩說明招商類別，也提供精美的招商手冊等資料，介紹多項招商獎勵措施，包括根據熊本縣核准的地方經濟推動計畫，新設事業所投資的固定資產總額（不含土地），超過2億日圓（農林漁業相關行業超過5000萬日元）的情況下，將免徵3年的固定資產稅，其他還有土地取得、僱用員工人數、大型企業獎勵等措施，對座談會在場的企業代表而言都很有吸引力。

熊本縣玉名市位於福岡縣的邊界，面積152.59平方公里，人口近6萬4000人，距離福岡市中心約1小時車程，從博多站乘搭九州新幹線約40分鐘可到達，是熊本縣北部的重要城市，地區特色包括超過1300年歷史的「玉名溫泉」，與日本文豪夏目漱石筆下的「小天溫泉」，還有豐盛的農產品草莓、橘子、番茄等水果，因鄰近有明海也盛產海苔、花蛤等海產；此外，玉名拉麵是熊本拉麵的始祖著名美食，深受喜愛。