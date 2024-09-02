日本熊本縣玉名市長藏原隆浩今下午率行政團隊拜訪桃園市政府，與市長張善政就經濟、觀光、體育等議題交換意見，稍後轉往飯店會議廳主持玉名市招商座談會。藏原隆浩強調玉名市地理位置和台積電在熊本縣設廠為同一個區域，一樣有很好的投資環境，政府也提供多項設廠獎勵優惠措施，歡迎企業多到玉名市投資。
張善政和藏原隆浩訪問團交換意見時表示，桃園市為國際機場所在地亞洲交通樞紐，也是台灣工業產值居冠的工業大城。玉名市位處日本九州中心位置，無論從九州北部或南部，都有便利的交通可抵達，當地每年舉辦的橫島草莓馬拉松大會很出名，去年玉名市長還率團參加桃園半程馬拉松─石門水庫楓半馬，希望未來桃園選手有機會回訪參加玉名市馬的拉松，開啟雙方更廣泛的體育交流，也期待未來雙方加強觀光及經濟合作。
藏原隆浩說明，這次訪問桃園的行程包含招商座談會，主要招攬製造、通訊服務、運輸、試驗研究、旅宿、公共浴場、人員研修、客服中心及觀光業等領域，希望吸引桃園企業前往玉名投資。
一行人下午轉往飯店會議廳招商座談會，協辦座談會的旭日電子董事長簡忠誠表示，以他在日本多年的投資經驗，日本具有獨特的文化和法規 ，對投資者有重大的影響，如果對當地不了解和缺少當地政府協助，成功的機率會降低很多；台積電也是透過的日本政府和大企業的協助促成在日本投資成功。
玉名市長藏原龍浩指出，台積電在熊本縣的西北部的投資，讓這個城市充滿活力，玉名市也在這個區域，一樣有良好的投資條件，歡迎大家投資。
立委萬美玲表示，歡迎玉名市長藏原龍浩率團來桃園招商，台灣和日本友好關係長久，熊本縣玉名市在台灣與日本之間的文化交流扮演重要的角色，這次市長親自來桃園招商可以更深化台灣及日本之間的關係。經濟部也在大力推動和玉名市的投資案，她下周要率厚生會到東京做醫療照護的經貿交流，也希望能參訪玉名市包括體驗1300年溫泉，同時更進一步了解當地的投資環境。
經發局表示，玉名市有豐富的資源和良好的投資環境，特別是在農業和溫泉產業方面，與桃園市有許多潛在的合作機會，希望雙方藉由今天的招商座談會，能進一步加深了解，開啟更多互利共贏的合作機會。
招商座談會上除了由藏原龍浩說明招商類別，也提供精美的招商手冊等資料，介紹多項招商獎勵措施，包括根據熊本縣核准的地方經濟推動計畫，新設事業所投資的固定資產總額（不含土地），超過2億日圓（農林漁業相關行業超過5000萬日元）的情況下，將免徵3年的固定資產稅，其他還有土地取得、僱用員工人數、大型企業獎勵等措施，對座談會在場的企業代表而言都很有吸引力。
熊本縣玉名市位於福岡縣的邊界，面積152.59平方公里，人口近6萬4000人，距離福岡市中心約1小時車程，從博多站乘搭九州新幹線約40分鐘可到達，是熊本縣北部的重要城市，地區特色包括超過1300年歷史的「玉名溫泉」，與日本文豪夏目漱石筆下的「小天溫泉」，還有豐盛的農產品草莓、橘子、番茄等水果，因鄰近有明海也盛產海苔、花蛤等海產；此外，玉名拉麵是熊本拉麵的始祖著名美食，深受喜愛。
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