南投一名34歲王姓男子，在今年2月18日早上騎乘單車行經「妖怪創界糖狗村」園區，竟扛著單車擅自進入，被園區的工作人員發現並報警，南投地院簡易庭判處王男罰金2000元。可上訴。

判決指出，王男當日早晨8時37分，騎自行車經過該園區，未經地主同意，擅自跨越圍網進入園區內參觀拍照。園區吳姓工作人員發現後立即報警，警方隨後查明其侵入事實。

在法院審理過程中，王男承認進入園區的事實，但堅稱自己並未有侵入他人建築物的意圖。他辯稱，園區圍網較低，且以為園區荒廢且無人管理，因此誤認為可以自由進出拍照。然而，法院指出，圍網實際高度已超過王男腹部，且周圍環境如灌木和巨石明顯區分園區內外，這些都顯示該區域並非隨意可進。即使園區內無專人管理，王男的行為依然構成侵入罪。

法院在量刑時考量了王男的前科紀錄，包括妨害公務、傷害及性騷擾等案件，並審酌其在庭上承認罪行但未與告訴人和解的態度，最終依法律規定處以罰金2000元，並宣告若選擇易服勞役，則以1000元折算1日勞役。可上訴。